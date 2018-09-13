В ЦИК заявили об отсутствии претензий к Google после блокировки на YouTube рекламы митинга Навального

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России заявили об отсутствии претензий к компании Google по поводу размещения политической рекламы. Об этом Интерфаксу сообщил член ЦИКа Александр Клюкин.

«Мы им разъяснили суть нашего закона, и все. Очень дружественная компания. Законодательство исполняют в полном объеме, реагируют адекватно и вообще одни из немногих, с кем приятно работать», — отметил он.

По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, компания самостоятельно прекратила распространение агитационных роликов в день тишины 8 сентября и в день голосования, фактически исполнив требования ведомства.

4 сентября представитель ЦИК написал письмо главному исполнительному директору Google Ларри Пейджу, в котором потребовал прекратить размещение рекламы политика Алексея Навального на YouTube с призывом прийти на митинг 9 сентября.

После этого глава предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков сообщил о том, что компания заблокировала часть роликов. В Google объяснили это требованиями российского законодательства и рекламной политикой компании.

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. По данным правозащитников, в 59 городах задержали более тысячи человек, около 60 из них были несовершеннолетними. Позднее московский суд арестовал на два месяца двух участников акции, Виктора Федосеева и Василия Костылева, по обвинению в применении насилия к полицейским.