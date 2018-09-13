В Петербурге предложили ввести туристический сбор с 2020 года

Власти Петербурга собираются с 1 января 2020 года ввести в городе туристический сбор в размере не более 2%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу городского комитета по финансам Алексея Корабельникова.

Туристический сбор может стать платой гостей города за пользование инфраструктурой. Корабельников подчеркнул, что будут предусмотрены льготы, по которым некоторые категории граждан будут полностью освобождены от оплаты сбора. Его ставка может быть дифференцирована в зависимости от многих параметров, в том числе от сезона и категории.

«Мы предлагаем Минфину России установить такую ставку в качестве "ограничения сверху", предоставив регионам право снижать ее вплоть до 0%», — сказал Корабельников. Он отметил, что регионы не могут самостоятельно вводить сборы и налоги на своей территории, пока Налоговый кодекс не предусматривает соответствующее право.

По слова Корабельникова, сроки введения туристического сбора в Петербурге будут зависеть от принятия решений на федеральном уровне. Он подчеркнул, что 1 января 2020 года является самым реалистичным сроком.

«Такая отсрочка даст органам власти возможность детально проработать параметры сбора, подготовить необходимую правовую базу. У отельеров, в свою очередь, будет возможность внести коррективы в свои маркетинговые политики, — объяснил Корабельников.

Глава петербургского комитета по финансам добавил, что предложения о введении туристического сбора в настоящее время рассматривают Минфин и Минкульт.

Ранее замминистра финансов Леонид Горнин заявил, что министерство поддерживает введение туристических сборов по всей России. О намерении правительства ввести в Налоговый кодекс «туристический сбор» по аналогии с «курортным сбором» (до 2% от цены проживания) 4 сентября сообщил РБК.

В прошлом году о введении туристического сбора в Санкт-Петербурге говорил губернатор города Георгий Полтавченко. «У нас огромное количество памятников, и в первую очередь туристы как раз на них едут посмотреть. Их надо реставрировать, а на эти цели денег никогда много не бывает. Так что мы готовы войти в число пилотных регионов, которые будут заниматься реализацией федерального закона в части туристического сбора», — заявлял он.

Налог за пользование курортной инфраструктурой («курортный сбор») с мая 2018 года действует в качестве эксперимента в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае, в Крыму введение сбора отложили до 2019 года. В июле РБК сообщал, что на Ставрополье несколько тысяч человек отказались платить курортный сбор, который составляет около 50 рублей в сутки.