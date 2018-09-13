Комитет Госдумы отклонил законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил отрицательное заключение на проект закона об отмене уголовного наказания за экстремистские публикации и репосты в интернете (ст. 282 УК). Об этом со ссылкой на главу комитета Василия Пискарева сообщает РИА Новости.

По его словам, проект не поддержали ни в правительстве, ни в Верховном суде. «Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем», — рассказал он.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов. Они предложили оставить уголовную ответственность только в тех случаях, когда «деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения». Кабинет министров и Верховный суд назвали проект противоречивым. В то же время его поддержали Минкомсвязи и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В последнее время широкий резонанс получили сообщения о серии уголовных дел по статьям об оскорблении чувств верующих (148 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (282 УК), который были заведены на пользователей из-за мемов, репостов и лайков в соцсети «ВКонтакте».

Mail.ru Group, которой принадлежат «ВКонтакте» и «Одноклассники», призвала провести амнистию осужденных за публикации в соцсетях. На фоне этого «ВКонтакте» добавила возможность сделать свою страницу полностью приватной.