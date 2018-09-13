Из Украины в Россию экстрадировали воевавшего в Донбассе уроженца Ингушетии

В Россию экстрадировали уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, которого подозревают в участии в войне на территории Сирии на стороне боевиков. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Андрей Ильенко в своем фейсбуке.

По его словам, экстрадиция происходила по запросу ФСБ. Он также сообщил, что Тумгоев воевал в Донбассе на стороне украинских военных, выступавших против создания Донецкой народной республики (ДНР).

По информации «Кавказского узла», который также сообщал об экстрадиции подозреваемого в Россию, Тумгоев освободился из-под стражи 20 июля 2017 года. До этого, в 2016 году, он был задержан в аэропорту Харькова, куда прилетел из Турции

В свою очередь, «Кавказ.Реалии» со ссылкой на вайнахской диаспоры на Украине сообщают, что с территории Украины уроженца Ингушетии увезли 12 сентября. В тот день у него был назначен суд по продлению меры пресечения.