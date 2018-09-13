Петров и Баширов рассказали о ливне со снегом в Солсбери. Метеорологические сервисы говорят об обратном

Подозреваемые в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Александр Петров и Руслан Боширов в интервью RT рассказали, что 4 марта покинули Солсбери после резкого ливня со снегом. Однако данные метеорологического сервиса Time and Date, на которые обратил внимание The Insider, противоречат этому.

«Мы приехали в Солсбери 3 числа, пробыли там, наверное час… Пытались погулять по городу, но так как был город весь завален снегом, нас хватило на полчаса. <…> А 4 числа мы вернулись, потому что в Лондоне все растаяло, была теплая погода, солнце светило. <...> Но в обед там начался такой ливень со снегом, что мы уехали раньше времени», — рассказали они.

По данным Time and Date, 2 марта в городе действительно был снегопад, однако 3 и 4 числа осадков не было: по утрам и вечерам в городе был туман, днем было облачно, а ветер 4 марта достигал 19 км/ч.

Петров и Боширов на Уилтон роуд 4 марта в 11:58. Фото: Metropolitan police

Хотя на опубликованных полицейскими кадрах есть остатки снегопада, резких осадков, о которых говорят Петров и Боширов, на них нет. Впервые камеры наблюдения зафиксировали их в 11:58 у заправки Shell на Уилтон роуд — неподалеку от Кристи Миллер роуд, на которой жили Скрипали. Затем они в 13 часов несколько раз попали в кадр камер на Фишертон-стрит и были на вокзале около 13:50.

На Фишертон-стрит 4 марта в 13:05. Фото: Metropolitan police

В интервью телеканалу Russia Today Боширов и Петров также заявили, что ездили в Солсбери как туристы, чтобы «оторваться» и посмотреть местные достопримечательности. По их словам, они не являются сотрудниками ГРУ, а работают в фитнес-индустрии. Они также отрицают, что провозили в Великобританию яд «Новичок» во флаконе женских духов.

В сентябре британские прокуроры обвинили в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными. Великобритания показала информацию своих разведчиков США, Германии, Франции и Канаде, которые согласились с тем, что Петров и Боширов, являются офицерами российской разведки.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери 4 марта, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее их выписали из больницы, однако лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.