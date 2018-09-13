Сергею Удальцову запретили посещать массовые мероприятия на три года

Симоновский суд Москвы наложил административный надзор на координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова до 5 августа 2021 года по иску Министерства внутренних дел (МВД) России, сообщает корреспондент Интерфакса из зала суда.

Удальцову запретили посещать массовые и политические мероприятия и выезжать за пределы Москвы и Московской области. Теперь оппозиционер обязан два раза в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства.

В твиттере политика сообщается, что он намерен обжаловать приговор суда. Удальцов считает, что «принятое решение направлено на исключение его из политической деятельности».

Лидера «Левого фронта» арестовали на 30 суток за то, что якобы перед началом митинга против пенсионной реформы 28 июля он организовал другое несанкционированное мероприятие и озвучивал на нем лозунги.

14 августа, сразу после оглашения приговора, он объявил голодовку. Его трижды госпитализировали из-за плохого самочувствия. 12 сентября Мещанский суд Москвы прибавил к 30-дневному сроку ареста еще четыре дня, которые оппозиционер пробыл в больнице. Удальцов выйдет из спецприемника 18 сентября.