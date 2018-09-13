Москалькова обратилась к Трампу по поводу Ярошенко и Бутиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала письмо президенту США Дональду Трампа, в котором шла речь о просьбе помиловать летчика Константина Ярошенко и изменить меру пресечения Марии Бутиной. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Москалькову.

«Мне ответил госсекретарь, что будем рассматривать, но пока не готовы», — пересказала Москалькова полученный ответ по поводу Ярошенко. Она также сообщила, что ей удалось получить разрешение на встречу заключенного в США россиянина с его женой.

По мнению российского омбудсмена, Бутиной можно заменить меру пресечения на подписка о невыезде или залог. «Неужели она такое страшное преступление совершила смсками, чтобы применять к ней такие меры?» — сказала Москалькова.

Ранее омбудсмен уже обращалась в ООН, чтобы организация рассмотрела вопрос о помиловании летчика. Сам Ярошенко также писал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поднять вопрос об экстрадиции во время встречи с Дональдом Трампом на саммите G20. Летчик также обращался и к Трампу. К американскому президенту уже обращались и сама омбудсмен.

Напомним, летчик Константин Ярошенко получил в сентябре 2011 года 20 лет тюремного заключения. Россиянин был задержан в Либерии. Его обвинили в сговоре с целью ввоза в США крупной партии наркотиков.

Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, до этого ей также вменялся сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации. Максимальное наказание по этим статьям — 15 лет лишения свободы.