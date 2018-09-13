«Коммерсант» рассказал о подполковнике, который хранил взятки в холодильнике и на балконе

Подполковник Алексей Гринюк, являющийся одним из фигурантов дела о хищении 648 миллионов рублей, хранил полученные деньги в холодильнике и на балконе, в полости между подоконником и стеной. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, бывшая жена подполковника начала сотрудничать с Главным военным следственным управлением Следственного комитета (ГВСУ СКР) и рассказала, что видела, как ее муж прятал средства, возможно, полученные в качестве взяток, в тайники, а именно в дверь холодильника и в полость между подоконником и стеной на балконе, заливая ее сверху монтажной пеной. По словам бывшей жены Гринюка, он также использовал различные мессенджеры для тайных переписок с предпринимателями, присылавшими ему интересующие их предложения Минобороны, а также копии различных договоров и писем.

Адвокат Гринюка Всеволод Свобода сослался на подписку о неразглашении тайны следствия и отказался комментировать «Коммерсанту» показания его бывшей жены, отметив, что супруги давно разведены. Источник издания сообщил, что защита считает данные показания оговором Гринюка из-за личной неприязни, тем более что денег в тайниках не нашли.

Источники «Коммерсанта» в силовых структурах сказали, что расследование дела будет продолжаться по крайней мере до Нового года.

По версии ГВСУ СКР, подконтрольные предпринимателю Алексею Калитину коммерческие структуры с 2014 по 2017 год заключили с Минобороны около 40 контрактов на сумму более 5 миллиардов рублей. Он оказался под следствием за хищение бюджетных денег (ч. 4 ст. 159 УК), признал свою вину и дал показания о деталях передачи денег чиновникам Минобороны. После показаний Калитина арестовали начальника продуправления полковника Александра Бережного и трех его подчиненных, в том числе Гринюка. Позже арестовали также начальника отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрия Решетникова и нескольких бизнесменов-посредников.

Один из фигурантов дела, начальник аукционной комиссии Минобороны Александр Борувков подтвердил показания Калитина и признал вину по нескольким эпизодам дела. Защита других обвиняемых офицеров утверждала, что Борувков и Калитин оговорили их подзащитных, находясь под давлением оперативных служб и следствия.