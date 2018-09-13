Во Франции освободили из-под ареста художника Петра Павленского

Суд в Париже освободил из-под ареста и поместил под судебный контроль художника-акциониста Петра Павленского, которого вместе с женой обвиняют в поджоге здания Банка Франции. Об этом сообщает русская служба RFI.

Как отмечает RFI, теперь ему придется регулярно отмечаться в полиции, а также не покидать пределы Франции. Первое заседание по существу назначено на 10 января.

«Я хочу сказать две вещи. Первая — Банк Франции — это не банк для бедных, а символ уничтожения всех революционных начал, который профинансировал уничтожение 35 000 человек. Второе — для меня не имеет значения, освободит меня суд или нет», — приводит RFI слова акциониста на заседании суда.

Перед заседанием акцию в поддержку Павленского у здания суда провели активистки группы FEMEN. Они стояли с зашитыми ртами, отсылая этим к акции Павленского у Казанского собора в 2012 году.

La bouche cousue, en hommage à l’une de ses célèbres actions, les activistes ont dénoncé la répression disproportionnée menée par l’état Français envers Piotr Pavlenski ainsi que la volonté de museler son discours militant et de nier sa liberté d’expression. #FREEPIOTRPAVLENSKI pic.twitter.com/q4FWxRCk7v — inna shevchenko (@femeninna) September 13, 2018

Напомним, Петр Павленский и его жена Оксана Шалыгина обвиняются в «уничтожении чужого имущества общественно опасным способом» — в поджоге здания Банка Франции на площади Бастилии в Париже 16 октября 2017 года. Павленский объяснил свои действия желанием вызвать «революционный пожар по всему миру».

В январе 2018 года суд отпустил Шалыгину под судебный контроль. До заседания 13 сентября Павленский почти год провел в тюрьме Флери-Мерожис в пригороде Парижа, где, по словам Шалыгиной, «с арестантами общаются как с животными, что неприемлемо для уважающего себя человека».

«Во Флери толпа 5-10 надзирателей валят на пол, душат, чтобы хрипел, выворачивают руки, перетягивают наручниками сзади так, чтобы рассекалась кожа на запястьях, выкручивают ноги, как будто хотят узел от бельевой веревки сделать, потом тащат, сдавливая шею и заламывая запястья, армейскими ботинками давят босые ноги, по возможности вдавливают в стену щитом или передавливают им ноги», — цитировала Шалыгина мужа в фейсбуке.