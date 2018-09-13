Испания прекратила расследование дела об употреблении допинга против Черышева

Испанское агентство по охране здоровья в спорте (AEPSAD) прекратило расследование дела об употреблении допинга в отношении полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева. Копию письма футболист опубликовал в своем твиттере.

«Настоящим вам сообщаем о том, что в связи с появлением в прессе сообщений о возможном употреблении вами запрещенных веществ в период вашего выступления за “Вильярреал” совместно с ВАДА было проведено расследование, которое не обнаружило признаков противоправных действий», — говорится в письме (цитата по «Спорт-Экспресс»).

Испанские службы начали проверку после того, как отец футболиста Дмитрий Черышев в интервью Sport Weekend сказал, что во время игры за «Вильярреал» его сын перенес инъекцию гормона роста, восстанавливаясь после травмы.

Позднее Российский футбольный союз сообщил, что журналист издания перепутал инъекции гормона роста с инъекциями плазмы. Последние, согласно антидопинговому законодательству, не являются запрещенными.

Во время Чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, гол Черышева в ворота сборной Хорватии (1/4 финала) вошел в десятку лучших за время турнира. Всего за чемпионат мира он забил четыре мяча.