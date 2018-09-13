СК отказался предоставить госзащиту рассказавшему о пытках в ярославской колонии адвокату

Следственный комитет (СК) России отказался предоставить государственную защиту адвокату Ирине Бирюковой, которая обнародовала видео пытки заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии №1. Об этом сообщается в фейсбуке фонда «Общественный вердикт».

«Общий смысл ответа следователя <…> В.Б. Кузнецова сводится к классическому: “вот убьют, тогда и приходите”. СК не нашел оснований, чтобы предоставить государственную защиту Бирюковой и ее несовершеннолетней дочери», — говорится в сообщении фонда.

В самом ведомстве заявили, что угрозы от сотрудников колонии носили «безадресный характер».

Чтобы предоставить ответ на просьбу адвоката, СК понадобилось 50 дней. Несмотря на отказ в предоставлении госзащиты, Бирюкова вернулась в Россию, чтобы продолжить работу по делу об издевательствах в ИК-1.

Видеозапись пытки Макарова, датированная 2017 годом, была опубликована в «Новой газете» 20 июля. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют осужденного дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Год назад сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

3 августа «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, который пытали Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

По первому делу арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом. По второму делу под стражей до 20 сентября находятся еще два сотрудника ФСИН. Всех фигурантов дела обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).