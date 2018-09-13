В Карачаево-Черкесии сотрудника Центра «Э» объявили в розыск по делу о пытках

Следственный комитет (СК) по Карачаево-Черкесской Республике объявил в розыск заместителя начальника 2-го отдела Центра противодействия экстремизму (Центра «Э») ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Рустама Жилетежева, которого подозревают в пытках. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в конце августа в следственное управление поступило заявление 38-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики, в котором говорилось о пытках, которые применили по отношению к нему сотрудники Центра «Э», среди которых был Жилетежев.

По словам потерпевшего, правоохранители склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершенному преступлению. Он отказался давать показания, после чего его стали пытать, в том числе электрическим током.

Ведомство отмечает, что судебно-медицинская экспертиза обнаружила у потерпевшего рану правой кисти, которая могла появиться при взаимодействии с проводником электрического тока, а также кровоподтеки левого глаза и затылка.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, в рамках которого возникла необходимость проводить следственные мероприятия с участием Жилетежева, но его местоположение установить не удалось. У правоохранительных органов «появились основания полагать, что сотрудник полиции умышленно скрывается от органов следствия, препятствуя ходу расследования уголовного дела».

В конце июля Нальчикский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор семи сотрудникам Центра «Э» и УФСБ по Ингушетии. В зависимости от роли каждого ингушские силовики обвинялись в убийстве, превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и с причинением тяжких последствий, вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере, грабеже, похищении личных важных документов и использовании заведомо подложных документов. Их приговорили к срокам от трех лет условно до десяти лет в колонии строго режима.