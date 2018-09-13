В Москве суд оштрафовал сотрудника «Мемориала» за пикет в поддержку Оюба Титиева

Олег Орлов и Светлана Ганнушкина на Манежной площади. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей члена Совета Правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова за пикет в поддержку арестованного в Чечне правозащитника Оюба Титиева. Об этом сообщил проект «ОВД-Инфо».

Его обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Рассмотрение дела председателя Комитета «Гражданское содействие» Светланы Ганнушкиной суд перенес на 1 октября в связи с тем, что защита не успела изучить материалы дела.

Напомним, Светлану Ганнушкину и Олега Орлова задержали во время проведения пикета 9 июля. Они вышли на Манежную площадь с плакатами «Свободу Оюбу Титиеву!».

Оюб Титиев, возглавляющий грозненское отделение правозащитного центра«Мемориал», был задержан в январе якобы за хранение марихуаны. В мае ему предъявили обвинение в незаконном хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). Титиеву может грозить до трех лет лишения свободы. Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили при задержании.