В МИД России рассказали о переговорах по поводу подозрений Франции о спутнике «шпионе»

Минобороны России в начале 2018 года уже «дало все необходимые разъяснения» по поводу сближения российского спутника «Луч-Олимп» и французского Athena-Fidus, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слово которой приводит РИА Новости.

По словам Захаровой, заявление министра обороны Франции Флоранса Парли, которая заявила о возможном перехвате коммуникации российским спутником, вызвало «недоумение и разочарование», так как в Москве считали этот инцидент исчерпанным.

«Особенно печально, что французская сторона пытается использовать этот надуманный предлог для обоснования необходимости наращивания оборонного потенциала в космосе и выделения под эти цели должного финансирования», — выразила свое мнение Захарова.

Напомним, глава французского военного ведомства заявила, что в 2017 году российский спутник приблизился к французскому спутнику «настолько, что мы могли на самом деле подумать, что он пытается перехватить нашу коммуникацию, подслушать своих соседей», а потом назвала это «актом шпионажа».