В США предупредили о планах ввести «жесткие» санкции против России из-за отравления Скрипалей

Администрация США готова применить второй пакет «жестких» санкций в отношении России из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Манишу Сингх.

«Мы планируем ввести вторую волну чрезвычайно жестких санкций в рамках Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения. Мировое сообщество не потерпит такое поведение, которое мы видели со стороны России, особенно отравления и убийства собственных граждан», — сказала Сингх.

Помощница госсекретаря пояснила, что Вашингтон требовал от Москвы проверяемые гарантии того, что химические вещества не будут применены в будущем, и Москва допустит инспекции на объекты, но Россия так этого и не сделала. Сингх также напомнила, что «ноябрьский крайний срок» приближается.

Напомним, 27 августа вступили санкции США, связанные с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Согласно документу, накладывался запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Исключение сделали для товаров, которые необходимы для сотрудничества в космической отрасли, а также продукции для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Это был первый пакет санкций.

Второй этап предполагает понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и прекращение экспорта и импорта между странами.

В Кремле назвали увязку новых санкций с отравлением Скрипалей «категорически неприемлемой». Министерство внутренних дел России сообщило о том, что Москва начнет разрабатывать ответ на американские санкции.