Сотрудники «Гринписа России» пожаловались в ЕСПЧ на отсутствие расследования дела о нападении на кубанских экологов

Сотрудники и волонтеры «Гринписа России» пожаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на отсутствие расследования дела о нападении на их противопожарную экспедицию в Краснодарском крае в 2016 году. Об этом сообщает «Коммерсант». ЕСПЧ принял жалобу к рассмотрению.

«На наш взгляд, был нарушен ряд статей Европейской конвенции о защите прав человека — ст. 3 (запрет пыток и насилия), ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и ст. 14 (запрет дискриминации)»,- пояснил представитель заявителей, адвокат международной правозащитной организации «Агора» Александр Попков.

Он отметил, что по ст. 14 редко обращаются в ЕСПЧ.

«Из показаний заявителей видно, что у нападавших явно был мотив идеологической или политической, межнациональной розни. Но правоохранительные органы, вместо того чтобы проверить этот мотив, подтвердить или опровергнуть, просто проигнорировали его. А ведь ЕСПЧ в своих решениях не раз указывал, что если есть подозрение на такой мотив, то его надо тщательно проверить», – сказал адвокат.

По его словам, полиция возбудила три дела, разбив одно преступление на три,— по ч. 1 ст. 115 (причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), ч. 1 ст. 158 (кража), «чтобы снизить серьезность преступления и сократить сроки давности».

Напомним, что в ночь с 8 на 9 сентября 2016 года на лагерь активистов, участвовавших в противопожарной экспедиции в Краснодарском крае, напали неизвестные, вооруженные пистолетами, ножами и дубинками. По факту нападения полиция завела три уголовных дела, но спустя год нападавших так и не нашли.

В декабре 2017 года произошло еще одно нападение на экологов в Краснодарском крае. Были избиты члены «Экологической вахты Северного Кавказа» Виктор Чириков и Андрей Рудомаха