США ввели санкции против компании из Владивостока из-за сотрудничества с КНДР

Минфин США ввел санкции против российской компании Volasys Silver Star за нарушение ограничений на сотрудничество с КНДР. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Также под санкции попали гражданин КНДР и китайская IT-компания Yanbian Silver Star.

Российская компания была основана в начале 2017 года сотрудником China Silver Star которая, по данным США, контролируется КНДР. США считают, что в Volasys Silver Star работают сотрудники, переехавшие из Китая, и что компания заработала за год «сотни тысяч долларов».

Обе компании попали под санкции за участие в экспорте рабочей силы из КНДР, в том числе с целью заработка денег для северокорейского правительства или правящей партии, а также за работу в северокорейской IT-индустрии.

Ранее США внесли российскую компанию «Профинет» и ее гендиректор Василия Колчанова, а также китайскую фирму Dalian Sun Moon Star International logistics Trading и зарегистрированную в Сингапуре SINSMS в новые санкции списки из-за сотрудничества с Северной Кореей. Компания занимается обслуживанием судов, заходящих в приморские порты.