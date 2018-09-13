В Мурманске задержали волонтеров штаба Навального Дмитрия Семенкова и Викторию Аристову. Об этом «ОВД-Инфо» рассказала координатор местного штаба Виолетта Грудина.

Семенкова и Аристову доставили в отделении полиции № 1 по Октябрьскому округу. На них составили протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления) из-за акции против пенсионной реформы 9 сентября.

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы сторонников Алексея Навального. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали около 1195 человек по всей России.