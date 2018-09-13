Интерфакс: в крови Петра Верзилова не нашли подозрительных веществ

Врачи не нашли подозрительных веществ в крови издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова, его перевели в токсикореанимацию НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Анализ не установил в крови Петра Верзилова никаких препаратов, кроме тех, что ему давали врачи», – сказал собеседник агентства.

Врачи считают, что причиной состояния Верзилова стала вертебро-базилярная недостаточность, то есть кровь плохо поступает к мозгу. По словам источника Интерфакса, состояние активиста предынсультное, врачи оценивают его как стабильно тяжелое.

Ранее родственники Верзилова со ссылкой на врачей рассказали, что у него заподозрили отравление лекарствами, например, веществами, которые подавляют ацетилхолин, угнетая сокращение мышц. О том, какие именно это были лекарства, не сообщается.

Мать Верзилова, навестившая его, сообщила, что, по словам врачей, ему гораздо легче и из тяжелого состояния он выйдет через три-четыре дня.

О попадании Верзилова в больницу стало известно накануне. Его девушка, участница группы Вероника Никульшина сказала, что у него постепенно стали ухудшаться зрение, речь и моторика.

Напомним, 15 июля Верзилов, Никульшина и другие участники Pussy Riot Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали на поле в полицейской форме во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу. Своей акцией активисты потребовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах.

16 июля участников акции приговорили к 15 суткам ареста с наложением запрета на посещение официальных спортивных мероприятий на 3 года по статье о грубом нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Кроме того, им назначили штраф в размере 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы (ст. 17.12 КоАП).