Дело о перестрелке в «Москве-Сити» передали в главное управление СК

Главное управление Следственного комитета забрало у московского управления ведомства дело о перестрелке в «Москве-Сити» в 2017 году. Об этом «Коммерсанту» рассказали адвокаты фигурантов.

По их словам, это произошло несколько дней назад. Адвокат спецназовца Дмитрия Якобсона Антон Гостев отметил, что «причину передачи материалов никто не объяснил». Он выразил надежду, что сотрудники центрального аппарата СК «более объективно подойдут» к скандальному расследованию, чем их московские коллеги.

По данным «Коммерсанта», передача дела стала следствием требований московской прокуратуры. Надзорное ведомство настаивало, что обвинение, которое предъявили по этому делу Якобсону, необоснованно и незаконно. Прокуратура потребовала «безотлагательно» прекратить уголовное преследование сотрудника Нацгвардии.

Напомним, вечером 17 ноября прошлого года у входа в ресторан Crystal Ballroom в башне «Око» на территории комплекса «Москва-Сити» произошла стрельба. По данным следствия, стычка случилась во время празднования юбилея предпринимателя Дмитрия Павлова между его сотрудниками охраны во время празднования юбилея предпринимателя Дмитрия Павлова сотрудниками охраны и приглашенного на мероприятие бизнесмена Гавриила Юшваева, Mercedes которого перегородил вход в башню. В результате перестрелки пострадали шесть человек, в том числе, сотрудник Росгвардии, позднее он умер в больнице.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Вину возложили на Якобсона и его коллег, которые в тот вечер охраняли Дмитрия Павлова. Якобсону предъявили обвинение в хулиганстве (статья 213 УК). Аналогичные обвинения предъявили сотрудникам охранного предприятия Кириллу Титоренко и погибшему Платону Койде.

При этом, отмечала защита спецназовца, баллистическая экспертиза показала, что из пистолета Якобсона не стреляли и на его руках не обнаружено следов пороховой гари.