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Комитет WADA рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах

Спорт

 

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом говорится в документах, которые получила «Би-би-си».

Соответствующее решение комитет по соответствию вынес в конце августа, посчитав, что Россия не выполнила все требования для восстановления полномочий. В частности, сказано в документе, РУСАДА не признала, что чиновники Министерства спорта участвовали в допинг-схеме, раскрытой членом независимой комисcии WADA Ричардом Маклареном.

Помимо этого, по мнению WADA, российские власти не выполнили требование о доступе экспертов международной организации к материалам московской лаборатории РУСАДА.

Решение о восстановлении полномочий российского антидопингового агентства исполнительный комитет WADA примет на заседании 20 сентября.

В мае агентство отказалось восстанавливать РУСАДА в правах из-за того, что Россия не выполнила два требования WADA. Речь идет о тех же пунктах, о которых говорится в письме комитета по соответствию.

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в конце 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. 

Теги:
русада, nt, wada
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