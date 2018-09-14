Комитет WADA рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом говорится в документах, которые получила «Би-би-си».

WADA’s Compliance Review panel has recommended to WADA’s exec cttee that Russia’s anti-doping agency remains suspended at crunch meeting next week. Unanimous conclusion laid out in this letter obtained by the BBC. But will pressure from IOC & the sports mean panel is ignored? pic.twitter.com/NVdv8DkwEG — Dan Roan (@danroan) September 13, 2018

Соответствующее решение комитет по соответствию вынес в конце августа, посчитав, что Россия не выполнила все требования для восстановления полномочий. В частности, сказано в документе, РУСАДА не признала, что чиновники Министерства спорта участвовали в допинг-схеме, раскрытой членом независимой комисcии WADA Ричардом Маклареном.

Помимо этого, по мнению WADA, российские власти не выполнили требование о доступе экспертов международной организации к материалам московской лаборатории РУСАДА.

Решение о восстановлении полномочий российского антидопингового агентства исполнительный комитет WADA примет на заседании 20 сентября.

В мае агентство отказалось восстанавливать РУСАДА в правах из-за того, что Россия не выполнила два требования WADA. Речь идет о тех же пунктах, о которых говорится в письме комитета по соответствию.

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в конце 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике.