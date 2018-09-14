В Ивановской области завели дело о недонесении на пособника террористов

Следователи завели уголовное дело против жителя Ивановской области, который знал и не проинформировал правоохранителей о связях своего приятеля с боевиками. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

По версии следствия, молодой человек 1997 года рождения, общаясь со знакомым в социальной сети, узнал, что тот принимает участие в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Ирака и Сирии, но не сообщил об этом в компетентные органы.

Дело завели по ст. 205.6 УК (несообщение о преступлении). Наказание по этой статье предусматривает либо штраф (до ста тысяч рублей или в размере шестимесячного дохода), либо до года принудительных работ, либо до года лишения свободы