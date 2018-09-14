Президент ВТБ рассказал о плане по отказу от доллара

Президент ВТБ Андрей Костин представил план по отказу от использования доллара США, который включает в себя три пункта. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, дедолларизация предполагает, в частности, ускоренный переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок с иностранными государствами. В числе альтернативных валют он назвал евро, юань и рубль. Костин отметил, что на Дальнем Востоке банк ВТБ проводит 70% операций по торговле с Китаем в долларах. При этом всего 8% происходит в юанях, а 22% — в рублях.

Затем, считает Костин, нужно перевести юридические адреса крупных российских холдингов в юрисдикцию России.

По коллегам, которые попали в апрельские санкции — тому же „Русалу“, — мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач», — отметил Костин.

Третья идея главы ВТБ — перевести размещение еврооблигаций на российскую площадку и создать российский аналог клиринговой системы Euroclear.

Ранее Костин сообщил, что ВТБ в случае попадания под новые санкции США может вернуть вкладчикам долларовые депозиты в рублях по курсу на момент снятия или перевести эти деньги в другой банк.

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Накануне Госдепартамент США заявил, что готов применить второй пакет «жестких» санкций в отношении России из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Конгресс США также внесен законопроект, один из пунктов которого — запрет на долларовые расчеты для российских государственных банков.

Напомним, 27 августа вступили санкции США, связанные с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Согласно документу, накладывался запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Исключение сделали для товаров, которые необходимы для сотрудничества в космической отрасли, а также продукции для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Это был первый пакет санкций.

Второй этап предполагает понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и прекращение экспорта и импорта между странами.

В Кремле назвали увязку новых санкций с отравлением Скрипалей «категорически неприемлемой». Министерство внутренних дел России сообщило о том, что Москва начнет разрабатывать ответ на американские санкции.