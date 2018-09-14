ТАСС сообщил о новых следах дрели на обшивке пристыкованного к МКС «Союза»

В обшивке российского пилотируемого корабля «Союз МС-09» обнаружили новые следы от дрели, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса», — рассказал собеседник агенства.

Он предположил, что, проделав дыру в корпусе, сверло уперлось во внешнюю негерметичную защиту.

Человек, работающий в ракетно-космической отрасли, объяснил агентству, что последний этап сборки «Союза» — это цех окончательной сборки. Там корабль был «детально сфотографирован, и никакого отверстия, а также следов от касаний сверла на обшивке изнутри отсека не было», отметил источник. По его словам, корабль «просверлили позже, полностью собранным».

РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщило, что это то же самое отверстие, а «не какие-то новые следы». В то же время собеседник агентства подтвердил, что сверло уперлось в противометеоритной защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что в «Роскосмосе» в приоритетном порядке рассматривают версию о том, что отверстие в «Союзе» было намеренно просверлено американскими астронавтами. По данным собеседников издания, действия американских астронавтов якобы могли быть связаны с желанием скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

Командир экипажа МКС американец Эндрю Фойстел эту версию отверг.

«Могу со всей определенностью сказать, что экипаж без сомнений не имеет никакого отношения к этому. Я считаю постыдным, что кто-то тратит время на предположения о том, что члены команды на орбите были вовлечены в это», — заявил астронавт.

Утечка воздуха на корабле «Союз», пристыкованном к Международной космической станции, произошла 30 августа. СМИ сообщали, что Российские космонавты обнаружили в обшивке бытового отсека микротрещину и заделали ее герметиком.

Сообщалось, что трещина не должна создать угрозу жизни людей при возвращении на Землю, так как ее нашли не в спускаемом аппарате, а в бытовом отсеке.