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SpaceX выбрала первого космического туриста для полета вокруг Луны

Общество

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Компания Илона Маска SpaceX выбрала первого пассажира, которого в качестве туриста отправят на ракете Big Falcon Rocket (BFR) в путешествие вокруг Луны. Об этом говорится в сообщении компании в твиттере.

«Это важный шаг к предоставлению обычным людям возможности полететь в космос», — говорится в сообщении компании.

Имя пассажира SpaceX пока не назвала. Ожидается, что оно станет известно 17 сентября.

В компании добавили, что за всю историю только 24 человека были на Луне. Причем после миссии «Аполлон-17» в 1972 году, когда американцы в шестой раз высадились на спутник Земли, там больше никого не было.

О планах отправить «космических туристов» на Луну SpaceX заявила в начале 2017 года. Первый полет длиной в неделю сначала планировали совершить в конце 2018 года, а затем стало известно, что запуск отложат как минимум до середины 2019 года.

Теги:
nt, spacex
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