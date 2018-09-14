SpaceX выбрала первого космического туриста для полета вокруг Луны

Компания Илона Маска SpaceX выбрала первого пассажира, которого в качестве туриста отправят на ракете Big Falcon Rocket (BFR) в путешествие вокруг Луны. Об этом говорится в сообщении компании в твиттере.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk — SpaceX (@SpaceX) September 14, 2018

«Это важный шаг к предоставлению обычным людям возможности полететь в космос», — говорится в сообщении компании.

Имя пассажира SpaceX пока не назвала. Ожидается, что оно станет известно 17 сентября.

В компании добавили, что за всю историю только 24 человека были на Луне. Причем после миссии «Аполлон-17» в 1972 году, когда американцы в шестой раз высадились на спутник Земли, там больше никого не было.

О планах отправить «космических туристов» на Луну SpaceX заявила в начале 2017 года. Первый полет длиной в неделю сначала планировали совершить в конце 2018 года, а затем стало известно, что запуск отложат как минимум до середины 2019 года.