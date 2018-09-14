Интерфакс: по делу о пожаре в «Зимней вишне» задержали экс-замглаву кузбасского стройнадзора

Бывший заместитель главы стройнадзора Кемеровской области Светлана Шенгерей задержана в рамках расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Задержана Светлана Шенгерей, которая проверяла здание „Зимней вишни“. Сегодня ей будет избрана мера пресечения», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, Шенгерей, занимавшаяся проверкой здания ТЦ в 2014 году, «могла намеренно по указанию руководства скрыть информацию о нарушениях в сфере пожарной безопасности».

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. Причиной пожара стало короткое замыкание. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» уже арестованы 11 обвиняемых. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).