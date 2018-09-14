Вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова» предупредили о возможном аресте

Вернувшегося в Россию фигуранта «списка Титова» Сергея Капчука предупредили о том, что 18 сентября его могут арестовать. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«С утра получаю информацию от источника, заслуживающего доверия: „Арест на 18-е число“», — написал бизнесмен. Он отметил, что днем ранее подписал «две повестки» и «приглашение» к следователю.

В комментарии Ura.ru Капчук, находящийся под подпиской о невыезде из Москвы, рассказал, что формальной причиной ареста может стать его неявка на следственные действия в Екатеринбург. В повестках говорится, что 13, 14 и 16 сентября он должен явиться в ГУ МВД по Свердловской области.

«Паспорта нет, справок нет. Лететь не могу. Звоню следователю. Говорит: „Подписывай повестки, ничего не знаю“. Посылаю следователю телеграммы, что паспорта нет, что он сам мне дал подписку о невыезде из Москвы, что мой адвокат — в отъезде», — написал Капчук в фейсбуке.

Капчук — один из фигурантов составленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым списка из 16 предпринимателей, находящихся за рубежом из-за неправомерного уголовного преследования в России, но желающих вернуться.

Капчук вернулся в Россию 15 июня. Он заявил, что Интерпол снял его с международного розыска два года назад из-за отсутствия состава преступления.

В конце 1990-х он был зампредставителя губернатора Свердловской области и вместе с братом Константином стал фигурантом дела о хищении 2 милиардов рублей. Капчук уехал из России в 2005 году и под суд не попал, а его брата приговорили к трем годам лишения свободы. Позже Константин Капчук попал под амнистию и также покинул страну.