В Якутии возбудили уголовное дело за призывы к осуществлению террористической деятельности

Сотрудники управления ФСБ по Республике Якутия (Саха) возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Киргизии, который занимался вербовкой в ряды запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Об этом сообщает РБК.

По версии следствия, мужчина вступил в группу в одной из социальных сетей, в которой пропагандировалась идеология джихада. Он разместил на своей странице материалы с призывами поддерживать террористов.

В УФСБ отметили, что доступ для просмотра и копирования этих материалов был открыт неограниченному кругу лиц.

В настоящее время мужчина помещен в СИЗО, ему были предъявлены официальные обвинения по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).