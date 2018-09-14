СМИ сообщили о попытках шпионов из России следить за расследовавшей отравление Скрипалей лабораторией

Весной 2018 года в Гааге были задержаны двое российских шпионов, пытавшихся вести наблюдение за швейцарской лабораторией Spiez, говорится в совместном расследовании нидерландской газеты NRC Handelsblad и швейцарской Tagesanzeiger. Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила изданиям факт задержания россиян.

При себе у направлявшихся в Швейцарию россиян было оборудование для взлома компьютерных сетей, и их, по данным источников СМИ, интересовала именно лаборатория Spiez, расследовавшая отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. При этом, как отмечает NRC, хоть оба задержанных были сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ), это были не подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов.

В момент инцидента задержанию было решено не придавать огласку. 26 марта, как сообщает NRC, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, говоря об ответных мерах на произошедшее 4 марта отравление Скрипалей, упоминал о высылке двух сотрудников российской разведки, работавших в российском посольстве. Однако неизвестно подозревались ли именно эти двое сотрудников посольства в шпионаже за швейцарской лабораторией.

Швейцарская лаборатория Spiez специализируется на химическом, биологическом, радиационном и ядерном оружии (т.н. CBRN defense), она также является признанным экспертом в химическом оружии — из-за чего ее и привлекли к расследованию отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери.

В конце июля СМИ сообщали о попытке предположительно российских хакеров атаковать лабораторию Spiez и получить данные ее сотрудников.

Напомним, что 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

В апреле министр иностранных дел Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования Spiez утверждал, что при отравлении Скрипалей могло использоваться боевое вещество BZ (3-хинуклидиловый эфир бензиловой кислоты), применявшееся США и Великобританией, однако британские следователи якобы не учли этого. Spiez впоследствии опровергли его заявление.

В сентябре британские прокуроры обвинили в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок» Александра Петрова и Руслана Боширова, предположительно являющихся сотрудниками ГРУ.