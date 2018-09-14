УЕФА разрешил ЦСКА проводить матчи Лиги Чемпионов в «Лужниках»

Московский ЦСКА получил разрешение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение домашних матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Об этом сообщает ТАСС.

Московский клуб проведет домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19 на этой арене.

«Инспекционная комиссия УЕФА осталась довольна результатами проверки арены и удовлетворила просьбу московского клуба провести домашние матчи турнира на данном стадионе», — сказали в пресс-службе УЕФА.

ЦСКА сыграет в группе G Лиги чемпионов с чешской «Викторией», испанским «Реалом» и итальянской «Ромой».

«Лужники» — самый вместительный футбольный стадион России (81 тысяч мест), тогда как стадион ЦСКА «ВЭБ-Арена» вмещает только 30 тысяч зрителей.

В «Лужниках» прошли семь игр чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе матч открытия и финал. После ЧМ матчи на арене не проводились.

Стадион был построен в 1956 году, а его реконструкция к мировому первенству проходила с 2013 по 2017 год.