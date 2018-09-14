В Барнауле фигуранта уголовного дела за репосты в соцсетях принудительно доставили на психиатрическую экспертизу

Фигуранта уголовного дела за репосты во «ВКонтакте» — 33-летнего жителя Барнаула Антона Ангела — принудительно доставили на психиатрическую экспертизу. Об этом он сообщил телеканалу «Дождь».

По его словам, Заринский городской суд принял постановление об экспертизе, однако документ еще не вступил в силу.

Ангел рассказал, что оперативники приехали к нему домой в 12:00 по местному времени и доставили в больницу. «Со слов оперативников, врачи меня сначала не хотели принимать на экспертизу из-за отсутствия [документа], но потом они договорились о том, что меня все-таки поместят в больницу», — рассказал он.

Позднее к нему приехал адвокат, который хотел пройти к Ангелу. «Немного подискутировав, четверо сотрудников попытались запихнуть меня в отделение, закрыв железной дверью, и оттолкнули адвоката. Я за дверь хватался, лишь бы не отцепиться. Еле отбились, адвокат вызвал полицию», — приводит «Дождь» слова барнаульца.

Ангел попытался объяснить, что постановление об экспертизе еще не вступило в силу: «Я спросил их, если бы следствие постановило меня расстрелять, они бы тоже исполнили. Они ответили: „Конечно“».

В августе в Алтайском крае завели несколько уголовных дел об экстремизме (ст. 248 УК) и оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК) за респоты, картинки и лайки в социальных сетях. Первой фигуранткой стала 23-летняя студентка из Барнаула Мария Мотузная за шутки про христианство и темнокожих во «ВКонтакте» от 2015 года.

Жалоба поступила на барнаульца Даниила Маркина за публикацию картинки с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, у которого над головой был изображен нимб. Уголовное дело возбудили на Андрея Шашерина за изображения с патриархом Кириллом и заретушированными часами стоимостью в 30 тысяч долларов.

Позднее аналогичное дело возбудили против Антона Ангела. По версии следствия, он опубликовал во «ВКонтакте» записи с «признаками враждебного отношения» к евреям.