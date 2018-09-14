Шнобелевскую премию получила группа ученых, доказавшая связь между куклой вуду и чувством справедливости

В США прошла 28 церемония вручения Шнобелевской премии, ее получили 10 лауреатов, а самая престижная награда в области экономика досталась группе ученых из Канады, Китая и Сингапура. Об этом сообщило издание The Guardian.

Эта группа ученых изучала, как люди могут преодолеть несправедливость, с которой они сталкиваются на работе. В научном журнале The Leadership Quarterly они опубликовали доказательство гипотезы, что если завести куклу вуду, похожую на начальника, и начать ее мучить и тыкать булавками, то чувство справедливости восстанавливалось быстрее.

Еще одну премию получил уролог из Мичигина, доказавший, что если кататься на амриканских горках, то камни из почек будут выходить быстрее. Ученые из Зимбабве, Танзании и Великобритании рассказали о том, что «каннибалистическая диета» не может полностью насытить человека.

Еще одна группа ученых выяснили, что люди в повседневной жизни не читают инструкции к сложным технологиям, поэтому не знают всех их функций. Еще одна премия была вручена ученым, обнаруживших, что только 2% водителей признаются, что выкрикивают проклятие, когда находятся за рулем.

Кроме того, Шнобелевская премия досталась шведским философам, которые выяснили, что шимпанзе имитируют поведение людей так же, как и люди имитируют действия шимпанзе. Другие шведские ученые доказали, что дегустатор вина может определить, побывали ли муха в стакане или нет.

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Напомним, премию вручают за достижения, которые «сначала заставляют смеяться, а потом задуматься». Цель премии — привлекать интерес к науке.