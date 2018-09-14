NYT: американская разведка проверила меры защиты российских информаторов после отравления Скрипалей

Контрразведка США провела масштабную проверку мер защиты проживающих в стране российских информаторов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.

Как пишет издание, они проверили множество существующих уловок для вычисления бывших российских шпионов, ставших информаторами американских спецслужб: как легко найти их через аккаунты в соцсетях и с помощью информации, которую публикуют их родственники.

The New York Times рассказала об одном эпизоде, произошедшем еще до отравления Сергея Скрипаля: четыре года назад российский разведчик прибыл во Флориду, подходил к дому бывшего информатора, а потом также ездил в другой город штата, где жили его родственники.

Источники издания рассказали, что за последние годы российские спецслужбы совершили еще несколько попыток вычислить местнонахождение бывших сотрудников разведки, находящихся под защитой секретной американской программы.

Инциденты вызвали большой переполох в Федеральном бюро расследований: по словам собеседников NYT, там не верили, что известный своим резким отношением к перебежчикам Владимир Путин все-таки даст разрешение на убийство на территории США.

В начале сентября The New York Times сообщала, что до отравления в Солсбери бывший разведчик Сергей Скрипаль несколько лет сотрудничал с разведкой Испании, которая ведет расследование о причастности российских высокопоставленных чиновников к организованной преступности.

По данным газеты, Скрипаль был якобы завербован разведкой Великобритании (МИ-6) в 1990-х, когда работал военным аташе в российском посольстве в Мадриде. В 2004 году он был арестован в России и освобожден в результате обмена шпионами с США в 2010 году — тогда же он сразу переехал в Великобританию.

Вместо того, чтобы «вести уединенную жизнь на пенсии», Скрипаль продолжал, как рассказали NYT европейские чиновники, «устраивать брифинги для агентов из Чехии и Эстонии».

Напомним, что бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери 4 марта, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

В сентябре британские прокуроры обвинили в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок» Александра Петрова и Руслана Боширова, предположительно являющихся сотрудниками ГРУ.