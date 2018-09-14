Симоньян напомнила Петрову и Боширову, что ждет фото на фоне собора в Солсбери

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян до сих пор не получила фото подозреваемы в отравлении семьи Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова на фоне собора в Солсбери. Об этом она сказала BBC Newsnight.

«Они сказали мне, что если они найдут эти снимки, они пошлют мне их в WhatsApp. Я все еще жду. У них с собой их не было», — рассказала главред RT (цитата по Интерфаксу).

Симоньян также добавила, что перед тем, как взять интервью у Петрова и Боширова она договорилось об условии. Оно гласило, что главред RT не может спрашивать то, что поможет вычислить родственников, окружение или партнеров по бизнесу подозреваемых.

Напомним, 13 сентября в интервью Russia Today Петров и Боширов рассказали, что приезжали в Солсбери 3 и 4 марта на поезде и «просто там гуляли». По словам россиян, они провели в городе не больше часа и не отрицают, что возможно проходили мимо дома Скрипалей, но сказать, где он находится, они не могут.

В этот город они также вернулись 4 марта, чтобы осмотреть достопримечательности. Когда россиян спросили, привозили он с собой отравляющий газ «Новичок» или какой-нибудь другой яд, они ответили, что нет.

По их словам, они поехали в Лондон по совету друзей, чтобы «оторваться», и это не была бизнес-поездка. Россияне также рассказали, где побывали еще. «Кончено, мы пошли посмотреть Стоунхедж, но не смогли этого сделать, потому что везде была слякоть. Город был весь в слякоти, мы промокли, сели на ближайший поезд и поехали обратно в (Лондон)», — сказал Боширов.

Себя подозреваемые в отравлении описывают как предпринимателей «средней руки». «Если вкратце, это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины и так далее», — сказал Петров. По его словам, им бы не хотелось углубляться в эти вопросы, поскольку они боятся, что пострадают их клиенты. Они также отрицают, что работают на ГРУ.

Проанализировав слова Боширова и Петрова, СМи обратили внимание на то, что, по данным Time and Date, 2 марта в городе действительно был снегопад, однако 3 и 4 числа осадков не было: по утрам и вечерам в городе был туман, днем было облачно, а ветер 4 марта достигал 19 км/ч.