ЦБ повысил ключевую ставку впервые с 2014 года

Центральный банк России поднял ключевую ставку с 7,25% до 7,5% годовых, что произошло впервые с 2014 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски», — говорится в сообщении.

По прогнозам ЦБ, в 2019 году годовая инфляция составит от 5 до 5,5%, однако потом в 2020 году вернется к 4%. В ЦБ объяснили, что инфляция достигнет максимума в первом полугодии, а во втором полугодии начнет падать и в первой половине она опустится до прогнозируемых 4%, потому что «эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны». При этом к кнцу 2018 года инфляция ожидается на уровне 3,8–4,2%.

Что касается роста ВВП, то в 2018 году он составит 1,5 – 2%, однако в 2019 году ВВП вырастет 1,2 – 1,7%, что говорит об ухудшении прогноза.

Из-за ослабления рубля, оттока капитала и изменения внешних условий, ЦБ приостановил покупку иностранной валюты для Минфина и ограничил курсовую волатильность и ее влияние на динамику инфляции в предстоящие кварталы.

Накануне Госдепартамент США заявил, что готов применить второй пакет «жестких» санкций в отношении России из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он предполагает понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и прекращение экспорта и импорта между странами.

Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа. Согласно документу, накладывался запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

После чего началось ослабление рубля. Центральный банк России отказался от закупки иностранной валюты для Минфина с 23 августа до конца сентября. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — пояснили тогда в Центробанке.

При этом курс рубля к евро доллару постоянно колебался. 10 сентября, например, во время торгов на «Московской бирже» курс евро поднялся до 81 рубля, такая цена установилась впервые с марта 2016 года. Доллар также впервые с марта 2016 года превысил 70 рублей.

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На 14 сентября, по информации на сайте ЦБ, один доллар стоит 68, 6 рублей, а евро — 79,8 рублей. Курс на 15 сентября выглядит так: доллар — 68,3 рублей, европейская валюта — около 80 рублей.

При этом в Конгресс США также внесен законопроект, один из пунктов которого — запрет на долларовые расчеты для российских государственных банков.