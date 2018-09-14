Суд арестовал на два месяца 12-ю фигурантку дела о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца до 13 ноября бывшего заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Светлану Шенгерей по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает ТАСС.

Шенгерей предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). По данным источника Интерфакса, 14 сентября сообщившего о ее задержании, при проверке здания ТЦ в 2014 году она «могла намеренно по указанию руководства скрыть информацию о нарушениях в сфере пожарной безопасности».

Светлана Шенгерей с ноября 2013 года до марта 2016 года работала в должности начальника отдела стройнадзора в Кемерове, в ее обязанности входил надзор за ходом реконструкции здания «Кемеровского кондитерского комбината», ставшего впоследствии ТЦ «Зимняя вишня».

Согласно версии следствия, вместе со своей начальницей, другой фигуранткой дела Танзилией Комковой, она скрыла обнаруженные в ходе реконструкции нарушения и подписала акт о соответствии здания требованиям безопасности. За это Комкова помогла Шенгерей с покупкой квартиры.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. Причиной пожара стало короткое замыкание. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» уже арестованы 11 обвиняемых. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).