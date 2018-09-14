Росгвардия: Золотов записал обращение к Навальному по собственной инициативе

Обращение главы Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному — это его собственная инициатива. Об этом говорится на сайте Росгвардии.

«Видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», – сообщили в пресс-службе.

В Росгвардии подчеркнули, что политика ведомства «основана на принципах открытости, объективности и честности».

11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеобращение к Алексею Навальному, в котором чиновник вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную». Причиной стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников Росгвардии.

Сам Навальный сейчас отбывает 30 суток ареста по обвинению в нарушении правил проведения акции 28 января. Его жена Юлия назвала видеообращение угрозой и пообещала, что «Алексей ответит, когда выйдет».

В Кремле сообщили, что Золотов не согласовывал «вызов на дуэль», и добавили: «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами».