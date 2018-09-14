Из России депортировали просившего убежище гражданина Киргизии вопреки запрету ЕСПЧ на его высылку

Из России депортировали этнического узбека из Киргизии Хамидулло Камбарова, просившего признать его беженцем, вопреки запрету Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на его высылку от 4 сентября.

Как рассказала «Коммерсанту» адвокат программы «Право на убежище» Дарья Тренина, Камбаров разыскивался за участие в межэтнических столкновениях между киргизами и узбеками в 2010 году в Оше и Джалал-Абаде. Приехав в Россию в 2017 году, он подал заявление о признании беженцем, однако полиция ему в этом отказала. В декабре прошлого года Камбарова задержали по запросу властей Киргизии.

По словам правозащитницы, в МВД не захотели проходить длительную процедуру экстрадиции, которая предусматривает обжалование решения в судах двух инстанций, и 29 августа 2018 года решили депортировать его из страны. Камбарова выпустили из следственного изолятора задолго до истечения экстрадиционного ареста и задержали снова.

5 сентября его доставили в аэропорт Домодедово, однако после протестов Камбарова его сняли с рейса. На следующий день его посадили на рейс «Уральских авиалиний» до Бишкека, однако Камбарову стало плохо из-за лекарства, которое, по его словам, ему дали сотрудники полиции. В данный момент он находится под арестом в СИЗО Джалал-Абада.

Правозащитники сообщили о нарушении 39 правила регламента ЕСПЧ в Министерство юстиции России, однако в ведомстве заявили, что Камбаров дал добровольное согласие на вылет.

Депортация граждан Центральной Азии началась после того, как ЕСПЧ начал применять правило 39 принятии обеспечительных мер. После этого, по словам адвоката бюро «Мусаев и партнеры» Надежды Ермолаевой, граждан Узбекситана начали похищать. «В 2011–2012 годах в России пропали около 20 человек, в том числе наши подзащитные. Некоторые пропадали в день освобождения из СИЗО», — рассказала она.

Впервые решение ЕСПЧ о запрете на высылку в Узбекистан было нарушено Россией в отношении Олима Очилова. В 2014 году суд приговорил его к трем годам колонии по обвинению в причастности к осуществлению экстремистской деятельности.

Спустя год Минюст признал его нахождение в России «нежелательным», после чего ЕСПЧ применил срочные меры и запретил его депортацию. В 2016 году, в день освобождения, Очилова задержали сотрудники полиции и конвоировали в аэропорт Архангельска, а затем в Москву для отправки в Узбекистан. На родине Очилова арестовали по обвинению в «антигосударственной деятельности».