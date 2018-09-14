В РКК «Энергия» назвали «фейком» сообщения о новых следах от дрели на обшивке «Союза»

Сообщения о новых следах от дрели в обшивке российского пилотируемого корабля «Союз МС-09» являются «фейком». Об этом сообщили в комиссии Ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Нет никаких новых “дырок”. Эти сообщения — фейк», — заявил Интерфаксу информированный источник.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космичской области сообщил, что следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи. Собеседник РИА Новости опроверг эту информацию, заявив, что это то же самое отверстие, а «не какие-то новые следы».

Утечка воздуха на «Союзе», пристыкованном к Международной космической станции, произошла 30 августа. СМИ сообщали, что российские космонавты обнаружили в обшивке бытового отсека микротрещину и заделали ее герметиком. Сообщалось, что трещина не должна создать угрозу жизни людей при возвращении на Землю.

«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что в «Роскосмосе» в приоритетном порядке рассматривают версию о том, что отверстие в «Союзе» было намеренно просверлено американскими астронавтами. По их словам, действия американских астронавтов могли быть связаны с желанием скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Командир экипажа МКС американец Эндрю Фойстел эту версию отверг.