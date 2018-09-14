Более 130 тысяч человек подписали петицию с требованием закрыть дело «Нового величия»

Более 130 тысяч человек подписали петицию на платформе Change.org с требованием закрыть дело «Нового величия» — экстремистской организации, созданной и раскрытой сотрудниками спецслужб.

Среди подписавшихся — телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, политик Геннадий Гудков, правозащитник Светлана Ганнушкина, руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский и другие.

«Мы обращаемся к политическому руководству страны с требованием прекратить это политически мотивированное дело, наглядно демонстрирующее разложение государственных институтов», — говорится в петиции.

«Я также требую, чтобы наказали провокаторов, участвовавших в деле. Необходимо определять и тех, кто пишет такие «замечательные сценарии», этих «драматургов», которые потом получают награды и делают карьеру. И их всех нужно наказывать очень строго», — рассказала актриса Лия Ахеджакова.

В деле «Нового величия» десять фигурантов. Все они обвиняются по ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества). Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

На заседании 11 сентября Дорогомиловский районный суд продлил еще на три месяца домашний арест двум фигуранткам дела — Марии Дубовик и Анне Павликовой. В тот же день суд оставил в СИЗО еще четверых фигурантов дела — Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова и Руслана Костыленкова. Двое последних после продления ареста объявили голодовку.