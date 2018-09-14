Украина выиграла апелляцию по долгу в 3 миллиарда долларов перед Россией

Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил жалобу Украины по долгу Киева на три миллиарда долларов перед Москвой, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд принял решение о новом слушании по спору.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, Россия обратится Верховный суд Лондона. «Надеемся, что следующая инстанция, более высокая, окончательно примет объективное решение», — заметил он.

Если апелляция Украины будет отвергнута, Киев сможет оспорить решение в Верховном суде.

В декабре 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов со ставкой купона 5% годовых. В конце 2015 года Киев допустил дефолт по этим облигациям, после чего российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона. В марте 2017 года Украину обязали выплатить стоимость евробондов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов и штрафные проценты.