«Яблоко» потребовало отправить в отставку главу Росгвардии Виктора Золотова

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием отправить в отставку главу Росгвардии Виктора Золотова. Об этом сообщается на сайте партии.

«Столь высокое должностное лицо, обвиненное представителями гражданского общества в коррупции, не имеет право таким образом — угрозой физической расправы — реагировать на высказанные гражданами претензии», — говорится в обращении.

По мнению Слабуновой, действия Золотова ставят под угрозу существование в России гражданского общества, а также разрушают государственность страны и показывают, что «на самом деле представляет собой власть».

Председатель партии также обратилась к генеральному прокурору страны Юрию Чайке, которого она попросила проверить слова Золотова, так как, по ее мнению, в них могли прозвучать угроза убийства и возбуждение ненависти.

Напомним, 11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеобращение к Алексею Навальному, в котором чиновник вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную». Причиной стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников Росгвардии.

Сам Навальный сейчас отбывает 30 суток ареста по обвинению в нарушении правил проведения акции 28 января. Его жена Юлия назвала видеообращение угрозой и пообещала, что «Алексей ответит, когда выйдет».

В Кремлесообщили, что Золотов не согласовывал «вызов на дуэль», и добавили: «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами».

«Видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», –сказали в пресс-службе.