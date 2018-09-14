В Карачаево-Черкесии решили бороться с межнациональными конфликтами с помощью платных комментариев

Управление Карачаево-Черкесской республики в сфере закупок объявило тендер на «организацию профилактических мер в сети интернет» для профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов. На него обратила внимание «Роскомсвобода».

Под профилактикой подразумевается публикация коротких сообщений и комментариев, в которых «имеются недостоверные данные провокационного характера, способствующие разжиганию межконфессиональных и межнациональных конфликтов».

Один комментарий должен составлять не менее 100 слов. Каждую недель необходимо публиковать до 75 таких сообщений. По желанию исполнителя их может быть больше, но оплачиваться они не будут.

В техническом задании для «кибердружины» предлагается создать не менее девяти аккаунтов, которые будут осуществлять «работу по контрпропаганде» конфликтов. Подобную деятельность предлагается вести не менее чем в трех социальных сетях.

Для исполнения задания властям Карачево-Черкесии необходимы не менее четырех человек. Начальная сумма контракта — 460 тысяч рублей. Дата окончания заявок на тендер — 21 сентября.

Ранее сообщалось о создании в Екатеринбурге «кибердружины», которая ищет в социальных сетях подозрительные публикации и отправляет их в правоохранительные органы. Кроме того, волонтеры занимаются поиском аккаунтов и групп, в том числе «суицидальных» и «экстремистских».