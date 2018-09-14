Семи фигурантам «пензенского дела» продлили арест до 18 октября

Ленинский районный суд Пензы оставил под арестом семерых фигурантов «пензенского дела» — Дмитрия Пчелинцева, Армана Сагынбаева, Илью Шакурского, Михаила Кулькова, Андрея Чернова, Василия Куксова и Максима Иванкина. Об этом сообщает «7×7» со ссылкой на родственников фигурантов дела.

Хотя заседание проходило в закрытом режиме, по словам матери одного из фигурантов Светланы Пчелинцевой, родителям удалось в перерыве переговорить с обвиняемыми. От них они узнали, что 17 сентября завершится расследование дела и его материалы будут переданы в суд.

«Сложно говорить, настолько все возмущает, удивляет, что не принимаются никакие доводы, никакие доказательства. — рассказала «7×7» мать Андрея Чернова Татьяна. — По поводу обращения к Москальковой (прим. — уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой) — мы и верим, конечно, и очень сомневаемся. Никаких конкретных обещаний она не дала. Но мы полагаем, что позиция по защите в суде у нас хорошая. Мы надеемся, что нам остается делать».

Родители фигурантов «пензенского дела» 10 сентября обратились к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой расследовать случаи применения пыток в отношении их детей и недопущения их применения в дальнейшем ходе расследования.

13 сентября стало известно, что один из фигурантов дела, Виктор Филинков, обратился в Европейский суд по правам человека из-за нарушения российскими властями сразу нескольких статей Европейской конвенции. По его словам, сотрудники ФСБ, выбивая из него признательные показания, избивали его с применением электрошокера, лишали пищи, питья и сна, а также оказывали психологическое давление.

Ранее о пытках со стороны сотрудников ФСБ рассказал и другой фигурант дела — Арман Сагынбаев. По его словам, при допросе после задержания они «били по голове и пропускали через меня электрический ток до тех пор, пока я не стал отвечать, что они хотели», а также угрожали расправой над близкими людьми.

По «пензенскому делу» в Санкт-Петербурге и Пензе арестованы одиннадцать человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела рассказывали, что их пытали электротоком, требуя дать признательные показания.

В октябре 2017 года в Пензе по делу «Сети» арестовали пятерых человек — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Егора Зорина, Василия Куксова и Андрея Чернова. Из Петербурга также доставили Армана Сагынбаева.

В конце января в Петербурге были задержаны Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов (последнему обвинение в участии в террористическом сообществе «Сеть» по ч.2 ст.205.4 УК предъявили в апреле). В июле в Пензе были арестованы еще два фигуранта — Михаил Кульков и Максим Иванкин.