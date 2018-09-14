Власти Петербурга планируют запретить несогласованные концерты уличных музыкантов

В Петербурге власти создали рабочую группу для корректировки закона о массовых мероприятиях и запрета несогласованных уличных концертов. Об этом сообщает «Фонтанка».

На заседании комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга объяснили, что в настоящее время культурно-массовые мероприятия проводятся по нормам 90-х годов.

«С тех пор сильно изменилось законодательство. И даже прокуратура не раз обращала внимание на то, что правовое регулирование этой сферы недостаточно», – заявил глава комитета Денис Четырбок.

В комитете по культуре «Фонтанке» пояснили, что многие культурные мероприятия не регулируются действующим законодательством. «Сейчас мы не можем привлечь уличных артистов к ответственности, если они не начинают собирать деньги в шляпу, – это уже нелегальное предпринимательство. А зачастую это вопрос безопасности. Причем как окружающих, так и самих артистов», – сказал заместитель председателя комитета по культуре Федор Болтин.

На заседании комитета по законодательству также добавили, что региональный законопроект о регулировании различных культурных мероприятий намерены разработать до конца 2018 года.

В Смольном в 2017 году предложили поправки в федеральное законодательство о предъявлении минимальных требований для проведения частных культурных мероприятий. В настоящее время документ находится в правительстве России на экспертизе.