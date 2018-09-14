В крымском Армянске решили ввести режим ЧС после выброса вредных веществ с химзавода

В крымском городе Армянск решили ввести режим чрезвычайной ситуации после ухудшения экологической ситуации. Об этом сообщил начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России по республике Крым Алексей Фридман.

По его словам, в атмосфере зафиксировано превышение вредных веществ в пятикратном размере, что является основанием для введения режима ЧС.

Как передает Интерфакс, в управлении Роспотребнадзора заявили об отсутствии токсических отравлений среди детей и взрослых. В связи с этим ведомство не видит необходимости для эвакуации взрослого населения Армянска.

С 24 августа жители Армянска начали массово жаловаться на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл дома и деревья. Некоторые сообщали о першении в горле и сыпи на коже. Детей из города эвакуировали.

Позднее власти приостановили работу армянского филиала «Титановых инвестиций», которые используют отстойник. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выброса вредных веществ с химического завода (ч. 1 ст. 247 УК РФ).