Экс-глава Кузбасса Тулеев стал ректором университета

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перешел на работу в Кузбасский региональный институт развития профессионального образования (КРИРПО). Об этом сообщили РИА Новости.

«Он (Тулеев — прим.ред.) сказал в разговоре со мной, что не может без работы, и больше всего ему подойдет должность ректора нашего института, потому что он доктор наук, профессор, у него богатый опыт, которым он может поделиться с молодежью», — сказал действующий губернатор региона Сергей Цивилев. По его словам, Тулеев выйдет на работу уже 17 сентября.

До этого институтом руководил бывший заместитель Тулеева и руководитель аппарата администрации Кемеровской области Алексей Зеленин. Он перешел на эту должность 5 апреля.

Напомним, Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. Однако 1 апреля попросил президента России Владимира Путина о досрочной отставке. Это случилось после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек. После своей отставки Тулеев перешел в областной совет, где его избрали спикер. Но участвовать в выборах 9 сентября не стал.

В свою очередь политик Алексей Навальный рассказал, что у Тулеева якобы есть губернаторская резиденция, которую он оставил себе после ухода с поста губернатора. По словам Навального, на территории резиденции построены 12 домов, три из которых площадью более 1 тыс кв.м.

Более того, как утверждает оппозиционер, на территории резиденцией Тулеева есть специальная сеть водоснабжения, газопровод, башня сотовой связи и собственная скважина.

После чего Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой проверить информацию о его доходах, расходах и имуществе, потому что «идет поток оскорблений, целенаправленной лжи и дезинформации о (его) деятельности» в СМИ.

По мнению Тулеева, это «морально унижает» не только его, но и семью Тулеева, а публикации несут «резко негативный характер» и дезинформируют население. Прокуратура так и не смогла подтвердить информацию Навального.