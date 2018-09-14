Пол Манафорт признался в заговоре против США

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признал вину по двум инкриминируемым ему эпизодам: в заговоре против США и в воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на документы в суде.

Как отмечает Reuters, по этому делу Манафорта вменяли семь эпизодов, однако в документе, который поступил в суд, говорится только о двух.

Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинял Манафорта еще и в том, что он отмыл более 30 млн долларов США, а также нарушил закон о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины.

Это дело рассматривается в Вашингтоне, а другое по месту жительства обвиняемого — в Александрии, штате Вирджиния. Сторона защиты экс-главы штаба Трампа не стала просить суд об объединении дел в одно производство. На следующей неделе, 17 сентября начнется отбор присяжных для суда.

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По другому делу присяжные уже были отобраны, и они вынесли свой вердикт. По делу, которое рассматривается в Александрии, жюри присяжных признали Манафорта виновным восьми пунктам обвинения из 18.

После четырехдневного обсуждения посчитали, что следствие доказало вину Манафорта по пяти эпизодам налогового мошенничества, двум нарушениям банковского законодательства и одном сокрытии зарубежных счетов.

Оба дела ведет Мюллер, который должен выявить связи Трампа с Россией. Мюллер утверждал, что Манафорт и его правая рука Роберт Гейтс работали на «Партия регионов» на Украине в 2006-2015 годах, при этом отмывали заработанные деньги через американские и иностранные корпорации.

В предъявленных обвинениях говорилось, что Манафорт продвигал интересы Украины по указанию экс-президента страны Виктора Януковича. Лоббистская деятельность касалась санкций в отношении Украины, выборов и так называемого «дела Юлии Тимошенко».

Свою вину также признал Гейтс и дал показания на Манафорта. По словам Гейтса, он специально скрыл вместе с Манафортом информацию о 15 иностранных счетах, о которых должен был сообщить властям США. Бывший бизнес-партнер заверил, что эти действия он совершал по указанию Манафорта.

В сентябре еще одного бывшего советника Тампа — Джорджа Пападопулоса приговорили к 14 дням тюрьмы. Мюллер просил до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 9,5 тысяч долларов за дачу ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР). Пападопулос в октябре 2017 года признал свою вину в умышленной даче ложных показаний и начал сотрудничать со следствием.

В августе личный адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что по поручению Дональда Трампа платил за молчание двум женщинам, с которыми у президента были отношения. Коэн в суде Нью-Йорка признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения. Он признался в том числе в предоставлении ложных сведений в банк и нарушении правил финансирования политических компаний. Бывший юрист Трампа сдался ФБР и пошел на сделку со следствием.

Также бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн признался в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами.

По версии следствия, Флинн скрыл, что 29 декабря 2016 года он просил российские власти «воздержаться от эскалации ситуации в ответ на введенные США антироссийские санкции». Кроме того, Флинн, как считает следствие, не сообщил, что бывший российский посол в США Сергей Кисляк в ответ на его просьбу якобы заявил о решении Москвы «выбрать умеренный ответ на эти санкции».