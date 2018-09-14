Евросоюз подписал с Украиной меморандум о выделении миллиарда евро на экономические реформы

Власти Украины и Евросоюза подписали меморандум о взаимопонимании, а также кредитное соглашение о предоставлении макрофинансовой помощи на 1 миллиард евро. Об этом сообщил в твиттере президент Петр Порошенко.

Совет ЕС одобрил выделение новой финансовой помощи Украине в конце июня — «для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ». Против этого выступала только Венгрия.

Как отмечает телеканал «112 Украина», транш будет разбит на две части: первые 500 миллионов евро Киеву передадут этой осенью, а остальные —весной 2019 года.

В марте 2017 года Еврокомиссия одобрила решение о выделении Украине транша в 600 миллионов евро. Однако в декабре ЕС отказался от финансовой помощи, поскольку украинские власти выполнили 17 поставленных условий из 21.

Так, они не стали снимать запрет на экспорт леса-кругляка, не запустили автоматическую проверку деклараций чиновников о доходах и бенефициарных владельцах компаний, а также не приняли закон о кредитном реестре Национального банка Украины.