Руководство химзавода в Армянске попросило ФСБ и СК возбудить дело против властей Украины после выброса вредных веществ

В Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) России направили заявление о возбуждении уголовного дела по признакам экоцида (ст. 358 УК РФ) против властей Украины после выброса вредных веществ с химического завода «Титановые инвестиции» в Армянске. Документ от руководства предприятия оказался в распоряжении редакции «Новой газеты».

В заявлении сказано, что кислотонакопитель завода расположен на границе республики Крым и Херсонской области Украины и что одна из его частей неподконтрольна мониторингу.

По периметру кислотонакопителя возведена дамба, которая защищает его от соленых вод озера Сиваш: при их смешивании образуется химическая реакция, которая характеризуется выбросом хлорида водорода в атмосферу.

Источник «Новой» предоставил фотографии дамбы со стороны Украины, сделанные с помощью бинокля 16-кратного увеличения, на которых видно, что ее целостность нарушена.

Фото: «Новая газета»

«Руководство Украины по мотивам мести населению Республики Крым за волеизъявление по вопросу воссоединения с Российской Федерацией с 2014 года осуществляет комплекс действий, способных вызвать экологическую катастрофу на территории Херсонской области Украины и территории Российской Федерации», — говорится в одном из документов.

Ранее в Армянске решили ввести режим чрезвычайной ситуации после ухудшения экологической ситуации: в атмосфере зафиксировали превышение вредных веществ в пятикратном размере. Это произошло после выброса вредных веществ с армянского филиала «Титановых инвестиций» (старое название — «Крымский титан»).

С 24 августа жители начали массово жаловаться на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл дома и деревья. Некоторые сообщали о першении в горле и сыпи на коже. Детей из города эвакуировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Президент Украины Петр Порошенко считает, что выброс химических веществ был связан с «учениями российских военных».